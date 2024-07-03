MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilirken, teröristlerin bölgedeki tehdidin ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
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3.07.2024 14:56:19. #1.12#
SON DAKİKA: MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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