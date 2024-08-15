MSB: Son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 73 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda son bir haftada toplam 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
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15.08.2024 12:38:55. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: Son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 73 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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