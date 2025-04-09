MSB, Terörist Mağarasını Tespit Etti - Son Dakika
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MSB, Terörist Mağarasını Tespit Etti

Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi, yaşam malzemeleri imha edildi.

09.04.2025 19:05
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MSB, teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu. MSB'nin paylaşımında, mağarada yapılan arama sırasında ele geçirilen yaşam malzemesinin kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MSB, Terörist Mağarasını Tespit Etti - Son Dakika

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