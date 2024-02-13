Mudanya'da 4 Katlı Binanın 4. Katında Korkutan Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mudanya'da 4 Katlı Binanın 4. Katında Korkutan Yangın

Mudanya\'da 4 Katlı Binanın 4. Katında Korkutan Yangın

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

13.02.2024 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya'da korkutan yangın

4 katlı binanın 4. katı alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 4 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Şükrü Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın en üst katında bulunan dairenin mutfak kısmında alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm daireyi sardı. Dumanların yükseldiği gören mahalleli hemen 112 ekiplerini ararken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahale sonrası yangın kontrol altına alınırken, panik anları kameraya anbean yansıdı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlatırken, yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mudanya, İtfaiye, Bursa, Olay, İtfaiye, Güvenlik, Bursa, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mudanya'da 4 Katlı Binanın 4. Katında Korkutan Yangın - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 23:15:23. #1.11#
SON DAKİKA: Mudanya'da 4 Katlı Binanın 4. Katında Korkutan Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement