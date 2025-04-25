Mudurnu\'da Trafik Denetimi: 39 Bin Lira Ceza

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapılan uygulamada 3 sürücüye toplam 39 bin 521 lira para cezası uygulandı.

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe girişinde rutin trafik denetimi yaptı. Yapılan uygulamalarda sürücülerin emniyet kemeri, kimlik ve ruhsat kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerde ehliyetsiz olduğu tespit edilen 3 araç sürücüsüne toplam 39 bin 521 lira idari para cezası kesildi. Trafik ekipleri, sürücülere kurallara uymaları konusunda da uyarılarda bulundu. - BOLU