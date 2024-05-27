Muğla İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahıs 109 suçtan yakalama kararıyla gözaltına alındı

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Yatağan-Milas karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 109 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan 44 yaşındaki D.K. gözaltına alındı.

Kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, güveni kötüye kullanma, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisinde iken araç kullanma, hakaret, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, resmi belgede sahtecilik ve kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, alışveriş sitesi üzerinden cep telefonu satış ilanı verip vatandaşların dolandırılması parayı alıp ütün göndermeme gibi suçlardan aranan ve 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 5 bin TL idari para cezasına çarptırılan D.K. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timi tarafından yapılan operasyonla yakalandı. D.K., tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA