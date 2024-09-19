Muğla'da 34 Aranan Şahıs Yakalandı

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Muğla'da aranan şahıslara yönelik yapılan 12 saatlik eşzamanlı uygulamada toplam 34 kişi yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 74 ekip ve 202 personelin katılımıyla il genelinde eşzamanlı uygulama gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 2 bin 384 şahıs sorgulanırken, 6 şahıs gözaltına alındı, 18 şahsa adli işlem yapıldı, 9 şahsa idari işlem yapıldı ve toplam 7 bin 842 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

Ayrıca il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 27 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs olmak üzere 31'i kesinleşmiş hapis cezası ve 3'ü çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan toplam 34 şahıs yakalandı. - AYDIN