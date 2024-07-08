Muğla'da Aranan 96 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da Aranan 96 Şahıs Yakalandı

Muğla\'da Aranan 96 Şahıs Yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda, il genelinde aranan 96 şahıs yakalandı. Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan şahısların yanı sıra, cinsel istismar, dolandırıcılık ve banka suçlarından aranan şahıslar da tutuklandı.

08.07.2024 19:45
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Temmuz ayının ilk haftasında il genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 96 şahıs yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Temmuz ayının ilk haftasında 30'u kesinleşmiş hapis cezası ve 66'sı çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan toplam 96 şahıs yakalandı.

Aranan şahıslardan 2 yıla kadar hapis cezası bulunan 11 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 13 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası bulunan 3 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası bulunan 2 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuğun cinsel istismarı suçundan 28 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, dolandırıcılık ve banka veya kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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