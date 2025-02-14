Muğla\'da Aranan Üç Şahıs Yakalandı

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Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Fethiye, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde üç şahıs yakalandı.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası, Fethiye Yeşilüzümlü Mahallesinde hakkında hırsızlık suçundan 16 yıl 2 ay 20 gün, Bodrum Mumcular Mahallesinde 'Açıkta bırakılmış eşya hırsızlık' suçundan 11 yıl 29 gün ve Marmaris ilçesinde 'Kasten öldürme' suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan C.K. yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanan üç şahıs, ceza tevkif evlerine teslim edildiler. - MUĞLA