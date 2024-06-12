Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

3.Sayfa

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot arızalanınca lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA