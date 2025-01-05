Muğla\'da Çoklu Trafik Kazası: Yaralılar Var

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Muğla'da birden fazla aracın karıştığı kazada yaralılar olduğu bildirilirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Yatağan-Milas karayolu Turgut kavşağında birden fazla aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve trafik ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle Milas karayoluna ulaşım tali yoldan sağlanıyor. - MUĞLA