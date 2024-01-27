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Muğla'da elektrikli bisiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Muğla'da elektrikli bisiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli bisiklet ile minibüs çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla\'da elektrikli bisiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
27.01.2024 - 15:19,
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Muğla'nın Milas ilçesinde elektrikli bisiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Milas ilçesi Hacıabdi Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.B. (21) idaresindeki elektrikli bisiklet ile A.K. (68) idaresindeki 48 KV 128 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü S.B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı S.B.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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