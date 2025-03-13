Muğla\'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında Şubat ayı 'Muğla'nın Huzuru' güvenlik toplantısı Valilik 75'inci Yıl Toplantı salonunda yapıldı. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verilirken, 2025 yılında 3 bin 629 aracın trafikten men edildiği açıklandı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın ülke genelinde koyduğu hedefler doğrultusunda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, temel hak ve özgürlüklerini korumak ve daha güvenli bir gelecek inşa etmek için kolluk birimlerimizle 7 gün 24 saat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz tüm ilçelerimizde huzuru daim kılmak, güvenliği en güçlü şekilde tesis etmektir. İlimizde suçun önlenmesi kapsamında kulluk birimlerimiz tarafından birçok proje hayata geçirilmiş ve bu kapsamda çeşitli eğitim, bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmektedir" dedi.

Muğla'da 2025 yılında 3 bin 629 araç trafikten men edildi

Trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanma olaylarını en aza indirmek için denetimlerin arttırıldığı, özellikle Ramazan ayı ve yaklaşan bayram sürecinde şehir içi ve şehirlerarası yollarda trafik yoğunluğunda artış beklendiği açıklandı. Bu nedenle sürücülerin dikkatli ve kurallara uygun şekilde hareket etmeleri büyük önem taşıdığı açıklanırken, 2025 yılında 386 bin 755 araç denetlenmiş, 58 bin 667 araca işlem yapılmış, 3 bin 629 araaç trafikten men edilmiş, bin 332 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

5 organize suç çetesi çökertildi

Muğla'da Ocak-Şubat aylarında 5 organize suç çetesi operasyonunda 5 organize suç çetesi çökertilirken, 59 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 30 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 282 milyon 446 bin 526 TL paraya el konuldu. Siber suçlarla mücadele kapsamında Ocak-Şubat aylarında 191 hesap tespit edildi. Bu hesaplardan 84'ü asayiş, 47'si terör, 34'ü güvenlik, 12'si narkotik, 6'sı kaçakçılık, bir siber ve 7'si de diğer suçlardan oluşuyor. - MUĞLA