Muğla\'da Hapis Cezalı İki Şahıs Yakalandı

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Muğla'nın Milas ve Menteşe ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlar kapsamında 14 yıl 10 ay 15 gün ve 12 ayrı suçtan 8 yıl 3 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Muğla'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarına her geçen gün bir yenisi daha eklemeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan Ç.D. ile 'hırsızlık, banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, tehdit, 3 dosyadan hakaret, 5 dosyadan dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçları olmak üzere toplamda 12 ayrı suçtan 8 yıl 3 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.M. jandarma ekiplerinin operasyonları neticesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.D. ve M.M. çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA