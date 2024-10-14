Muğla\'da Kalp Krizi: Ünsal Soyer Ölü Bulundu

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Muğla merkezde ikamet eden 45 yaşındaki Ünsal Soyer evinde ölü bulundu. Savcılık tarafından el konulan olayda Soyer'in kalp kirizi sonucu vefat ettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre Menteşe Kiramettin Mahallesinde yaşayan 45 yaşındaki Ünsal Soyer, evinde hareketsiz şekilde bulundu. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu ilk incelemede Ünsal Soyer'in vefat ettiği belirlendi. İlk incelemelerde Soyer'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA