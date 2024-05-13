Müge Anlı'ya çıkıp yardım istemişti! Muğla'da kaybolan şahsın cesedi 50 gün sonra bulundu - Son Dakika
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Müge Anlı'ya çıkıp yardım istemişti! Muğla'da kaybolan şahsın cesedi 50 gün sonra bulundu

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Muğla'da 50 gün önce kaybolan Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Programın ardından Müge Anlı'nın baş başa görüştüğü Karabulut, cinayeti itiraf edip cesedin yerini söyledi. Ataş'ın cesedi boş bir arazide üzeri taşlarla örtülmüş şekilde bulundu. Karabulut'un jandarmadaki ifadesinde kahvaltıda kavga çıktığını söyleyerek, ''Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu, ardından cesedi götürdü.'' dediği öğrenildi.

13.05.2024 19:34  Güncelleme: 20:58
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan şahsın cesedi, 50 gün sonra üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulundu.

CİNAYETİ MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA İTİRAF ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan bir daha haber alınamadı. Kaybolma vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınırken, programa Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, çocukları ve akrabaları katıldı. İddialara göre programın ardından Müge Anlı'nın baş başa görüştüğü Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi.

Muğla'da kaybolan şahsın cesedi taşlarla örtülü olarak bulundu

CESEDİ 50 GÜN SONRA BULUNDU

Durumun Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından ekipler belirtilen bölgeye gitti. Ekipler, Sarıyer mevkiinde üstü taşlarla örtülmüş bir ceset buldu. Cesedin Şaban Ataş'a ait olduğu teyit edildi.

Muğla'da kaybolan şahsın cesedi taşlarla örtülü olarak bulundu

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un itirafında "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu, ardından cesedi götürdü." dediği iddia edildi. Yapılan itirafın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da kaybolan şahsın cesedi taşlarla örtülü olarak bulundu
Müge Anlı\'ya çıkıp yardım istemişti! Muğla\'da kaybolan şahsın cesedi 50 gün sonra bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Müge Anlı'ya çıkıp yardım istemişti! Muğla'da kaybolan şahsın cesedi 50 gün sonra bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Kazim : Akraba, komşuluk, aile ve dünyadaki kendi yerimiz hayatımızdaki yeri çok önemlidir. Ama bunların dengesi bozuk olursa dünyanın terazisi de bozuluyor. 11 0 Yanıtla
  • Ibrahim YILDIRIM: neler oluyo hayatta 3 1 Yanıtla
  • Ender seker: Vinç ddvrilme vidyosu koymuş 2 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru: birincisi Burhanettin Öztürk kim ve Burhanettin Şaban aynı evde ne arıyor 1 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Boşandığın kişi ile aynı evde yaşamak sorun olmakla beraber diğer ikinci erkeğin kahvaltıda bulunması ayrı sorun . 1 0 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸: video ne alaka 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Müge Anlı'ya çıkıp yardım istemişti! Muğla'da kaybolan şahsın cesedi 50 gün sonra bulundu - Son Dakika
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