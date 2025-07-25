Muğla\'da Kaza: 3 Yaralı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde meydana gelen tek taraflı kazada, şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA