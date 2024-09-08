Muğla\'da Orman Yangını

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Milas- Bodrum Karayolu Güllük Kavşağı bölgesindeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. - MUĞLA