Muğla\'da Orman Yangını: Yangına Havadan ve Karadan Müdahele

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Ormanlık alandan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. - MUĞLA