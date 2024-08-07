Muğla\'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Milas- Ören arasında kalan Sekköy Mahallesi ormanlık alanda başlayan orman yangınına orman ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve bölgedeki Kemerköy Termik Santralinin itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.

Alevlere karşı havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına ılınmaya çalışılıyor. - MUĞLA