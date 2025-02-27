Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı

Muğla\'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı

Ortaca'da tefecilik yapan 4 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

27.02.2025 19:57
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Muğla, Ortaca İlçesinde 'Tefecilik' yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde beş ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 10 adet sentetik hap, 3 gram kubar esrar maddesi, esrar fişeği, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, kayıtların tutulduğu ajanda, laptop, hafıza kartı ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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