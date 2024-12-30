Muğla\'da Trafik Kazası: 1 Ölü

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaca'dan Dalaman istikametine giden Erdem Avcı yönetimindeki 48 RK 464 araç, Dalaman Köprüsü'nü geçince kontrolden çıktı ve refüjü aşarak karşıya geçti. Bu sırada araç sürücüsü Erdem Avcı araçtan fırlayıp yola savrulurken araç yoldan çıktı. Kaza sırasında yoldan geçen bir başka aracın Avcı'nın üzerinden geçtiği öğrenildi. Avcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA