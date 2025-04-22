Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonları

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15-22 Nisan tarihleri arasında Muğla genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 42 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 87,3 gram metamfetamin maddesi, 85 gram esrar maddesi, 34 gram skunk maddesi, 7,3 gram kokain maddesi, 325 adet sentetik ecza, 12 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 54 kök kenevir, tabanca, av tüfeği, fişek, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 62 bin 950 TL, Bin dolar, 10 Euro para ele geçirilmiştir.
16 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 35 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 3 şahsa uyuşturucu murakabesi hakkında kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 5 şahıs hakkında adli kontrol ve 39 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA
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