Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Muğla'nın Ula ilçesinde bir evde gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ula Ataköy Mahallesinde ikamet eden G.T.A. ve H.S.A. isimli şahısların ikametinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada; 2 bin 895 gram skunk esrar, 780 gram kenevir yağı, 245 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 20 paket sigara sarma kağıdı ve 10 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ele geçirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı. - MUĞLA