Muğla Jandarma Trafik Ekipleri Sürücülere Çiçeklerle Bayram Sürprizi Yaptı

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yol kontrol noktalarında sürücülere anlamlı bir sürpriz yaptı. Trafik ekipleri, sürücülere üzerinde trafik bilgilendirme mesajları bulunan çiçekler dağıtarak bayramlarını kutladı.

Bayram trafiğinin yoğun olduğu Muğla genelinde, jandarma ekipleri sürücüleri hem bilgilendirmek hem de bayram sevincini paylaşmak amacıyla özel uygulama gerçekleştirdi. Trafik ekipleri, sürücülere üzerinde trafik bilgilendirme mesajları bulunan çiçekler dağıtarak bayramlarını kutladı. Dağıtılan çiçeklerin üzerindeki mesajlarda; emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması ve seyir halinde cep telefonu kullanılmaması gibi önemli trafik kurallarına dikkat çekildi. - MUĞLA