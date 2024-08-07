Muğla Milas\'ta Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Muğla Milas ilçesinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

Saat 15.15 sıralarında Milas- Ören arasında kalan Sekköy Mahallesi sınırlarında başlayan orman yangını sonrası bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve hava ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen ve ormanlık alanda başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. - MUĞLA