Muğla\'nın Datça ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen ve bir çocuk kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bindikleri lastik bot arıza yapan 56 düzensiz göç men ve bir çocuk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot arıza yaptı. Motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen ve bir çocuk kurtarıldı. - MUĞLA