Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 can salı içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki 26'sı çocuk toplam 61 düzensiz göçmen kurtarıldı. Lastik botta ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?