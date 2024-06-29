Muğla\'nın Datça ilçesinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

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Muğla'nın Datça ilçesi Çatı koyunda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Datça Körmen mevkii Çatı koyunda kimliği belirsiz bir erkek cesedi görüldü. Deforme olmuş erkek cesedini gören vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı Datça ekibi su altı dalış timi cesedi bulunduğu yerden çıkararak cenaze aracına teslim etti.

Cesedin kimlik belirlenmesi için Yerkesik adli tıp kurumuna sevk edileceği öğrenildi. Datça Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA