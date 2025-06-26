Muğla\'nın Milas İlçesinde Prefabrik Evde Yangın Çıktı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde, bir prefabrik evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklanan yangın sonucu prefabrik ev dakikalar içinde kül oldu.

Akşam saatlerinde Ören Mahallesi'ndeki bir prefabrik evden duman yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Yardım hattına ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi. Ancak yangının büyüklüğü ve evin yanıcı malzemelerden oluşması sebebiyle, yapı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, büyük maddi zarar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturmabaşlattı. - MUĞLA