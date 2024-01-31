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Muğla Seydikemer'de Traktör Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Muğla Seydikemer'de Traktör Kazası: 1 Ölü

Muğla Seydikemer\'de Traktör Kazası: 1 Ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan eşi ise yaralandı.

31.01.2024 00:42  Güncelleme: 00:44
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi'nde Halil Köroğlu'nun (49) kullandığı 48 JG 827 plakalı traktör yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan sürücü Köroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu olarak bulunan eşi Zeliha Köroğlu (41) ise yaralandı. Zeliha Köroğlu, Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sürücünün cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla Seydikemer'de Traktör Kazası: 1 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla Seydikemer'de Traktör Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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