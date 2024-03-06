Muhtarı tabancayla vuran şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı tabancayla vuran şahıs polis ekiplerince saklandığı ikamette yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Olay, 3 Mart Pazartesi günü Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Samet Ş., Ramazan ayında davul çalmak istediğini Yeniyalı Mahalle Muhtarı Metin Kaplan'a (40) söyledi. Metin Kaplan ise Samet Ş'nin başka mahallede ikamet ettiğini belirterek, teklifini reddetti. Samet Ş. ise yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Metin Kaplan'ın sağ bacağına ateş etti. Metin Kaplan acı içinde yere yığılırken, Samet Ş. ise kaçtı. Silah sesiyle aşağıya inen yakınları yaralanan Metin Kaplan'ı hastaneye götürdü. Kaplan tedavisinin ardından taburcu edildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Samet Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Samet Ş'nin Derince ilçesindeki bir ikamette saklandığı tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan Samet Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - KOCAELİ
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