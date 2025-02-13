Münih'te Araç Protestoculara Daldı!

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Almanya'da bir aracın protestocuların arasına dalması sonucu 20 kişi yaralandı.

Almanya'nın Münih kentindeki Seidlstrasse Caddesi'nde bir araç eylem yapan Verdi işçi sendikası üyelerinin arasına daldı. Olayda en az 20 kişi yaralandı, çok sayıda ambulans ve polis bölgeye sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.

Olayın kasıtlı olup olmadığı henüz bilinmezken, polis soruşturma başlattı.

Münih kenti 14-16 Şubat tarihlerinde Münih Güvenlik Konferansı'na ev sahipliği yapacak. - BERLİN