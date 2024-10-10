Muş\'ta 6 Suçlu Yakalandı

MUŞ (İHA) – Muş'ta polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda farklı suçlardan 6 kişi yakalandı.
Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte yürütülen çalışmalar devam ediyor. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabanca, gümrük kaçağı cep telefonları, 69 adet parfüm ve satışa hazır bonzai maddesi ele geçirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan da 6 kişinin yakalandığı bildirildi. - MUŞ
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