 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muş'ta Aileler HDP İl Başkanlığı Önünde Eylem Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta Aileler HDP İl Başkanlığı Önünde Eylem Yapıyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının teslim olmaları için çağrıda bulunuyor ve HDP'yi sorumlu tutuyor.

Muş\'ta Aileler HDP İl Başkanlığı Önünde Eylem Yapıyor
24.01.2024 - 13:23,  Güncelleme: 13:24
Abone Ol

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemini sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutarak Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, olumsuz hava şartlarına rağmen kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor. HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Her çarşamba parti önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oğlunun 10 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü dile getiren Halit Altun ise "10 yıldır HDP ve PKK oğlumu götürmüş. 5 yıla yakın bir zamandır HDP önünde evlatlarımızın nöbetini tutmaya başladık. Biz bunlardan çocuklarımızı istiyoruz. Yani çocuğumu bana göstermediler. Biz çocuklarımızı bunlardan istiyoruz. Çocuklarımızın sahipsiz olduğunu sanmasınlar. Hepsinin bir sahibi var. Çocuklarımızı bir an önce bize teslim etsinler. Buradan HDP'ye sesleniyorum, biz çocuklarımızı size mal etmeyiz, bunun bilincinde olun. Bütün dünya bizi duysun, biz HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Onlardan başka bir şey istemiyoruz. Biz sizi değil, çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı götürdünüz, biz onların peşinden geliyoruz, bize çocuklarımızı dahi göstermiyorsunuz. Siz böyle mi devlet kuracaksınız? Allah sizi kahretsin" dedi.

8 yıldır oğlundan herhangi bir haber alamadığını söyleyen acılı anne Ayten Koçhan da, "2 yıldır eylemime devam ediyorum ve devam edeceğim. Sen gelene kadar buradan ayrılmıyorum. Kar, kış, soğuk demeden eylemimize devam ediyoruz. PKK'dan, HDP'den çocuğumu istiyorum. Oğlum gel teslim ol. Yılanın başı HDP'dir, biz çocuklarımızı istiyoruz. Artık yeter, çocuklarımızı versinler. Biz evlatlarımızı istiyoruz, başka bir şeyin peşinde değiliz. Biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Dağların başında, mağaralarda devlet mi kurulur? Gelin teslim olun" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Muş, İnsan Hakları, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Aileler HDP İl Başkanlığı Önünde Eylem Yapıyor - Son Dakika


20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı

Son Dakika
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:30:30. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Aileler HDP İl Başkanlığı Önünde Eylem Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement