Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika
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Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklar için aileler, 192. haftada eylemlerine devam ediyor.

16.04.2025 20:40
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Muşlu anneler evlat nöbetine devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine devam ediyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan ailelerin 7 Nisan 2021'de başlattığı oturma eylemi 192. haftada da devam ediyor. Dağa kaçırılan çocukları için DEM Parti il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Yıllardır çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyen anne ve babalar, her fırsatta seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Oğlunun 2016 yılında Bursa'dan götürüldüğünü ifade eden Alaattin Koçhan isimli baba, 9 yıldır evlat hasreti çektiğini söyledi. Koçhan, "PKK'dan, DEM Parti'den oğlumu istiyorum. Kendi çocukları yanındayken, benim oğlum niye dağda kalsın, taşların dibinde yatsın? Benim oğlum neredeyse göndersinler. Artık dayanamıyorum. Oğlum Ersin neredeysen çık gel. Artık çekilmez hale geldi. Bizleri de düşün, bu işe bir son verelim. Anlaşıp bu işin çözülmesini, çocuklarımızın dönüp gelmesini istiyoruz" dedi.

Naciye Sönmez Yıldız isimli anne ise sonuna kadar yolundan dönmeyeceğini belirterek, "Oğlum sesimi duyuyorsan gel teslim oldu. Her şey güzel oldu, herkes gelip teslim oluyor. Siz de gelip teslim olun. Memleketinize dönün. Biz de sizin hasretinize kaldık. Bu yol sizin yolunuz değil. Bir damla kanım kalana kadar eylemime devam edeceğim. Ben evladım için buraya geliyorum. Sonuna kadar yolumdan dönmeyeceğim" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika

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