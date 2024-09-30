Muş\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Muş'ta traktör ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muş- Bitlis Karayolu Gökyazı köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet Rahmi Yeşilyo'un kullandığı traktör ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 BB 190 plakalı tır çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ