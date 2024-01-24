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Muşlu annelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
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Muşlu annelerin evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemini sürdürüyor. Aileler, olumsuz hava şartlarına rağmen kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor. HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, pankartlar açarak çocuklarının teslim olmaları için çağrıda bulunuyor.

Muşlu annelerin evlat nöbeti devam ediyor
24.01.2024 - 22:27,  Güncelleme: 22:30
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Muşlu annelerin evlat nöbeti devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemini sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutarak Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, olumsuz hava şartlarına rağmen kararlı bir şekilde devam ettirdikleri evlat nöbetini sürdürüyor. HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Her çarşamba parti önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oğlunun 10 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü dile getiren Halit Altun ise "10 yıldır HDP ve PKK oğlumu götürmüş. 5 yıla yakın bir zamandır HDP önünde evlatlarımızın nöbetini tutmaya başladık. Biz bunlardan çocuklarımızı istiyoruz. Yani çocuğumu bana göstermediler. Biz çocuklarımızı bunlardan istiyoruz. Çocuklarımızın sahipsiz olduğunu sanmasınlar. Hepsinin bir sahibi var. Çocuklarımızı bir an önce bize teslim etsinler. Buradan HDP'ye sesleniyorum, biz çocuklarımızı size mal etmeyiz, bunun bilincinde olun. Bütün dünya bizi duysun, biz HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Onlardan başka bir şey istemiyoruz. Biz sizi değil, çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı götürdünüz, biz onların peşinden geliyoruz, bize çocuklarımızı dahi göstermiyorsunuz. Siz böyle mi devlet kuracaksınız? Allah sizi kahretsin" dedi.

8 yıldır oğlundan herhangi bir haber alamadığını söyleyen acılı anne Ayten Koçhan da, "2 yıldır eylemime devam ediyorum ve devam edeceğim. Sen gelene kadar buradan ayrılmıyorum. Kar, kış, soğuk demeden eylemimize devam ediyoruz. PKK'dan, HDP'den çocuğumu istiyorum. Oğlum gel teslim ol. Yılanın başı HDP'dir, biz çocuklarımızı istiyoruz. Artık yeter, çocuklarımızı versinler. Biz evlatlarımızı istiyoruz, başka bir şeyin peşinde değiliz. Biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Dağların başında, mağaralarda devlet mi kurulur? Gelin teslim olun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Halkların Demokratik Partisi, Muş, PKK, İnsan Hakları, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muşlu annelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika


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