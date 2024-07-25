Muşlu annelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muşlu annelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da desteğini istiyor. Anneler ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunuyor.

25.07.2024 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muşlu annelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Çocuklarının geri dönmesi için nöbetlerine devam eden aileler, kamuoyundan destek istiyor.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istiyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

8 yıl önce oğlunun Bursa'da kandırılarak götürüldüğünü söyleyen Alaattin Koçhan, DEM Parti'den ve PKK'dan oğlunu istediğini söyledi. Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Koçhan, "Olum Ersin neredesin. Senden hiçbir haber yok. Dağda, taşta, taşların dibinde devlet kurulmaz. Çık gel, orada senin için yok. Her zaman bir tarafımız boşta. Bayramda, seyranda hep senin yokluğunu hissediyoruz. Bir devlet vatandaşın vazgeçmez, yeter ki sen dürüst olarak çık gel. Devlet sana bir şey yapmaz. Sesimi duyuyorsan çık gel. Pişmanlık duyanların teslim olması için eylemimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan da 8 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "8 yıldır oğlum kayıptır ve hiçbir haber alamıyorum. 3,5 yıldır burada eylem yapıyoruz. Dağda bir kişi kalana kadar eylemimizi sürdürmeye devam edeceğiz. DEM Parti'den ve PKK'dan oğlumu istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

DEM Parti, PKK, Muş, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muşlu annelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
23:13 Netanyahu, ABD’yi birbirine kattı Kongre önünde çok sayıda gözaltı var Netanyahu, ABD'yi birbirine kattı! Kongre önünde çok sayıda gözaltı var
23:04 TBMM’de sular durulmuyor DEM Partili Sakık’ın kürsüden yaptığı ’’Küfür’’ hatırlatmasıyla ortam gerildi TBMM'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık'ın kürsüden yaptığı ''Küfür'' hatırlatmasıyla ortam gerildi
21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
20:59 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer
20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 01:21:08. #1.13#
SON DAKİKA: Muşlu annelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement