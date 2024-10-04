Müslüme Yağal'ın Mezarı Yenilendi - Son Dakika
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Müslüme Yağal'ın Mezarı Yenilendi

Müslüme Yağal\'ın Mezarı Yenilendi

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın mezarındaki hasar onarıldı. Karaman'daki Kazalpa Mezarlığı'nda yapılan incelemelerde, mezar taşının yapısal bozulma nedeniyle kırıldığı tespit edildi.

04.10.2024 15:43  Güncelleme: 15:47
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Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan ve Karaman'da defnedilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın mezarı yeniden onarıldı.

Çeltek Mahallesi'nde bulunan Kazalpa Mezarlığında Müslüme Yağal'ın mezarının ayak tarafından taşında kırık olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne bildirdi. Mezarda inceleme yapan polis ekipleri, herhangi bir saldırının olmadığını taşların yapısal olarak bozulup düştükten sonra kırıldığını tespit etti. Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri de Müslüme'nin mezar taşlarını yenileyerek üzerine çiçek dikti.

Taşları yenileyen mermer ustası Mükremin Sağkaya, "Geçtiğimiz gün yaşanan rüzgarların ardından mezar yıkılmış. Mezarın bağlantıları açılmış, herhangi bir kırılma yok. Yapıştırıcıları açılmış, o şekilde yıkılmış. Kırma şeklinde olsa kırıldığı belli olurdu. Bağlantılarından açılmış, yapıştırıcılar gevremiş, o yüzden mezar bozulmuş. Tekrar yeniledik" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Müslüme Yağal'ın Mezarı Yenilendi - Son Dakika

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