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Mutfakta başlayan yangın daireyi alev topuna çevirdi - Son Dakika
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Mutfakta başlayan yangın daireyi alev topuna çevirdi

Bursa'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, mutfaktan başlayarak daireyi alev topuna çevirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak daire kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili polis tahkikat başlattı.

22.12.2023 - 10:35,
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Mutfakta başlayan yangın daireyi alev topuna çevirdi

BURSA - Bursa'da bir apartman dairesinde mutfakta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Alev alev yanan daire mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binayı sarmadan söndürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Etibank Caddesi üzerinde bulunan bir dairenin 1. katında meydana geldi. İddiaya göre mutfak kısmından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin sardığı daireyi gören mahalle sakinleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye erleri yangına hızla müdahale ederken, alevleri binaya sıçramadan söndürmeye başardı. Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan yangın kameraya yansırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan olayda can kaybı yaşanmazken, daire kullanılamaz hale geldi.

Mutfakta başlayan yangın daireyi alev topuna çevirdi
Kaynak: İHA
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