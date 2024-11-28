Müziği değişmeyen lokantada cinayet - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Müziği değişmeyen lokantada cinayet

Fatih'te iki şüpheli, müzik tartışmasından sonra restorana kurşun yağdırdı; 20 yaşındaki çalışan hayatını kaybetti.

28.11.2024 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'teki bir restoranda 'müziği değiştirin' diye tartışma çıkaran 2 şüpheli, tetikçi tutup mekanı kurşunlattı: 1 ölü

İSTANBUL - Fatih'teki bir restoranda müziği değiştirmedikleri için tartışma çıkaran 2 şüpheli, tuttukları motosikletli tetikçiye mekanı kurşunlattı. Kurşunların hedefi olan 20 yaşındaki restoran çalışanı Recep Denizhan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, 23 Kasım gecesinde Fatih Kumkapı'daki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mekana gelen 2 şüpheli, yemek yedikleri esnada işletmenin müdüründen çalan müziğin değiştirilmesini istedi. İşletme müdürü ise şarkının devam ettiğini daha sonra yeni bir şarkı çalacağını belirtti.

"Biz hesap ödemeyiz, bize patronu çağır"

Restorandaki müziğin değiştirilmemesi üzerine 2 şüpheli, "Biz hesap ödemeyiz, bize patronu çağır, bize saygı göstereceksiniz, siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz?" şeklinde tavır takınarak huzursuzluk çıkardı. Olayın daha faza büyümemesi için restoran sahibi şüphelilerin işletmeden ayrılmasını istedi.

20 yaşındaki çalışan hayatını kaybetti

Restorandan dışarı çıkarılan 2 şüpheli çalışanları tehdit ederek işletmeden ayrıldı. Mekanın kapanma saatine yakın bir şüpheli motosikletle gelerek restorana silahlarla kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri çalışan 20 yaşındaki Recep Denizhan'a isabet etti. Yaralanan Denizhan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Saygı görürüz, hesap ödemeyiz"

Kumkapı Restoranlar Esnaflar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Duranoğlu, "İlk aldığımız bilgiden bunun bir istek parça tartışmasından çıktığını duymuştuk. Ama işletme sahibimiz, cenazeyi memleketine götürdüğü için burada yoktu. 2 şüpheli, mekana gelip bir müddet oturduktan sonra işletme müdürünü yanına çağıraraktan siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz? Saygı görürüz, hesap ödemeyiz gibi tavırlarda bulunarak işletme sahibi yanımıza gelsin gibi söylemlerde bulunduklarını söylediler" dedi.

"4 el ateş ediyorlar, kurşunlardan bir tanesi 20 yaşında genç bir delikanlıya isabet ediyor"

Açıklamalarına devam eden Kemal Duranoğlu, "İşletme sahibi geldiğinde aynı şeylerin tekerrür ettiğini görünce işletme sahibi kibar bir şekilde kimseyi darp etmeden 'tamam kardeşim bizde hesap ödemeyin ama mekanımdan gidin' şeklinde söylemlerle dışarı çıkıp gönderiyorlar. Ama arkadaşlar giderken 'yine geleceğiz' şeklinde tehdit ediyorlar. Gecenin bir saatinde olaydan 1-2 saat sonra mekanların kapanacağı saatte gelip mekanı tarıyorlar. 4 el ateş ediyorlar, kurşunlardan bir tanesi 20 yaşında genç bir delikanlıya isabet ediyor. 3 gün boyunca burada yas ilan ettik" şeklinde konuştu.

Öte yandan, polis ekipleri, olayla ilgili başlattığı incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Şiddet, Müzik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Müziği değişmeyen lokantada cinayet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
15:38 Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız
00:49 Tarife değişti Elektriğe büyük zam yolda Tarife değişti! Elektriğe büyük zam yolda
00:16 Ticaret Bakanı Bolat: Ortalık mayın tarlası gibi, savaş kızışacak Ticaret Bakanı Bolat: Ortalık mayın tarlası gibi, savaş kızışacak
23:49 Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı
23:43 Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti
23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
23:12 Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 19:24:19. #1.13#
SON DAKİKA: Müziği değişmeyen lokantada cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.