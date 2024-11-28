Müziği değişmeyen lokantada cinayet

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Fatih'teki bir restoranda 'müziği değiştirin' diye tartışma çıkaran 2 şüpheli, tetikçi tutup mekanı kurşunlattı: 1 ölü

İSTANBUL - Fatih'teki bir restoranda müziği değiştirmedikleri için tartışma çıkaran 2 şüpheli, tuttukları motosikletli tetikçiye mekanı kurşunlattı. Kurşunların hedefi olan 20 yaşındaki restoran çalışanı Recep Denizhan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, 23 Kasım gecesinde Fatih Kumkapı'daki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mekana gelen 2 şüpheli, yemek yedikleri esnada işletmenin müdüründen çalan müziğin değiştirilmesini istedi. İşletme müdürü ise şarkının devam ettiğini daha sonra yeni bir şarkı çalacağını belirtti.

"Biz hesap ödemeyiz, bize patronu çağır"

Restorandaki müziğin değiştirilmemesi üzerine 2 şüpheli, "Biz hesap ödemeyiz, bize patronu çağır, bize saygı göstereceksiniz, siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz?" şeklinde tavır takınarak huzursuzluk çıkardı. Olayın daha faza büyümemesi için restoran sahibi şüphelilerin işletmeden ayrılmasını istedi.

20 yaşındaki çalışan hayatını kaybetti

Restorandan dışarı çıkarılan 2 şüpheli çalışanları tehdit ederek işletmeden ayrıldı. Mekanın kapanma saatine yakın bir şüpheli motosikletle gelerek restorana silahlarla kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri çalışan 20 yaşındaki Recep Denizhan'a isabet etti. Yaralanan Denizhan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Saygı görürüz, hesap ödemeyiz"

Kumkapı Restoranlar Esnaflar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Duranoğlu, "İlk aldığımız bilgiden bunun bir istek parça tartışmasından çıktığını duymuştuk. Ama işletme sahibimiz, cenazeyi memleketine götürdüğü için burada yoktu. 2 şüpheli, mekana gelip bir müddet oturduktan sonra işletme müdürünü yanına çağıraraktan siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz? Saygı görürüz, hesap ödemeyiz gibi tavırlarda bulunarak işletme sahibi yanımıza gelsin gibi söylemlerde bulunduklarını söylediler" dedi.

"4 el ateş ediyorlar, kurşunlardan bir tanesi 20 yaşında genç bir delikanlıya isabet ediyor"

Açıklamalarına devam eden Kemal Duranoğlu, "İşletme sahibi geldiğinde aynı şeylerin tekerrür ettiğini görünce işletme sahibi kibar bir şekilde kimseyi darp etmeden 'tamam kardeşim bizde hesap ödemeyin ama mekanımdan gidin' şeklinde söylemlerle dışarı çıkıp gönderiyorlar. Ama arkadaşlar giderken 'yine geleceğiz' şeklinde tehdit ediyorlar. Gecenin bir saatinde olaydan 1-2 saat sonra mekanların kapanacağı saatte gelip mekanı tarıyorlar. 4 el ateş ediyorlar, kurşunlardan bir tanesi 20 yaşında genç bir delikanlıya isabet ediyor. 3 gün boyunca burada yas ilan ettik" şeklinde konuştu.

Öte yandan, polis ekipleri, olayla ilgili başlattığı incelemelerin devam ettiği öğrenildi.