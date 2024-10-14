Nakliyatçı Tacizden Gözaltında

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Nakliyat şirketinde hamal olarak çalışan şahıs, evinin eşyasını taşıdığı kadına tacizden gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da evden eve eşya taşıyan nakliyat şirketinde hamal olarak çalışan 2 çocuk babası şahıs, evinin eşyasını taşıdığı genç kadına cinsel saldırı ve taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden eve eşya taşıyan nakliyat şirketinde hamal olarak çalışan evli 2 çocuk babası N.Ş.(33), Samsun'dan Antalya'ya evini taşımak isteyen Ö.Ç.G.adlı kadının evindeki eşyayı taşımaya gitti. Evdeki eşyalar araca yüklendikten sonra evde tek başına ev sahibi genç kadın ile kalan N.Ş.'nin bu sırada Ö.Ç.G.'yi taciz edip cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Ö.Ç.G.'nin polise şikayeti üzerine N.Ş., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan N.Ş., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen N.Ş. kadının kendisiyle birlikte olmak istediğini iddia ederek, kabul etmeyince kendisine elinde diş fırçası ile saldırıp daha sonra şikayetçi olduğunu savundu.