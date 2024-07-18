Narkotik operasyonunda silahla vurulan polis memuru ağır yaralandı

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Narkotik operasyonunda çıkan arbedede silahla vurulan polis memuru ağır yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli ile çıkan arbede sonucunda, 45 yaşındaki polis memuru silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan M.H.'nin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Kovalamaca sonucunda yakalanan M.H. ile operasyonda görevli polis memuru H.K.arasında arbede yaşandı. Arbede sonucunda polis memuru H.K., kasığından silahla vurularak yaralandı.

Şüpheli M.H., ekipler tarafından gözaltına alınırken, yaralanan polis memuru H.K., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, olay yerindeki çalışmaların yakından takip ederken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.