Nazilli\'de Aranan İki Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalarda "Hırsızlık" suçundan 3 dosya ile aranan ve hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. (28) isimli şahıs ile "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma, Basit Yaralama ve Hırsızlık" suçları olmak üzere 3 suçtan aranan ve hakkında 13 yıl 11 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç. isimli şüpheli şahıs, İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı. Düzenlenen operasyonlarla yakalanan 2 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN