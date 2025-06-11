Nazilli\'de Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hakkında 10 yıl 8 ay hapis kararı bulunan bir şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmada, silahla tehdit suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan C.E. (53) isimli erkek şüpheli şahıs Nazilli- Denizli Karayolu üzerinde durdurulan bir araç içerisinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN