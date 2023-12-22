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Nazilli'de bin 150 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Nazilli'de bin 150 aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonlarda 2023 yılı içerisinde toplam bin 150 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Nazilli\'de bin 150 aranan şahıs yakalandı
22.12.2023 - 16:21,
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2023 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda toplam bin 150 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, suç ve suçlulara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 2023 yılı içerisinde de uygulamalarında hız kesmeyen ekipler, çeşitli suçlardan aranan şahısların da yakalanması için çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, son 1 yılda yapılan operasyonlar kapsamında aranması olan toplam bin 150 şahsı yakaladı. Vatandaşın huzuru ve suçların önlenmesi adına gerçekleştirilen çalışmaların yeni yılda da hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de bin 150 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli'de bin 150 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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