Nazilli'de El Bombası Operasyonu

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma tarafından takibe alınan bir şahsın otomobilinde yapılan aramalarda vites kutusu altına gizlenmiş 1 adet savunma tipi el bombası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği, tefecilik 6136 sayılı kanuna muhalefet suçuyla mücadele kapsamında; N.N. isimli şüpheli şahsın işyeri ve aracı ile R.K. ve R.K. isimli şüpheliler beraber kaldıkları ikamete operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında N.N. isimli şüphelinin aracında vites kutusu altına gizlenmiş şekilde 1 adet yabancı menşei savunma tipi el bombası, 1 adet F seri numaralı 1 dolar, diğer şüpheliler ile birlikte kaldığı evde ise çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden R.K. ve R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.N. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN