Nazilli\'de Esnaf Ölü Bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir esnaf iş yerinde ölü olarak bulundu.

Olay, Kıbrıs Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaflar elektronik malzeme satışı ve tamiri yapılan bir iş yeri içerisinde asılı halde hareketsiz bir şahsın olduğunu fark etti. Çevredeki esnafların haber vermesi ile olay yerine gelen Tuner'in iş yerine gelen kayınbiraderi camı kırarak içeri girdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tuner'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Tuner'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Tuner'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN