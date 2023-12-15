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Nazilli'de gümrük kaçağı elektronik nargile ele geçirildi - Son Dakika
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Nazilli'de gümrük kaçağı elektronik nargile ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde KOM ekipleri tarafından yapılan baskında, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 25 adet elektronik nargile ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli\'de gümrük kaçağı elektronik nargile ele geçirildi
15.12.2023 - 22:11,  Güncelleme: 22:11
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde KOM ekiplerince yapılan baskında 25 adet gümrük kaçağı elektronik nargile ele geçirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre gümrük kaçağı elektronik sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi. Yapılan baskında H.K. isimli bir şüpheli yakalanırken, yapılan aramada 25 adet gümrük kaçağı elektronik nargile ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.K. hakkında kaçakçılık suçundan işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Nazilli'de gümrük kaçağı elektronik nargile ele geçirildi - Son Dakika
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